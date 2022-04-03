В Петербурге установили личность вандала, расписавшего стелу «Советская Эпоха»

Полицейские в Петербурге раскрыли, кто расписал оскорбительными надписями 10 марта стелу «Советская Эпоха» в Полежаевском парке в Красногвардейском районе Петербурга.

По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник нанес надписи на тыльную поверхность стелы красной краской. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

1 апреля была установлена причастность к этому преступлению 43-летнего инженера телекоммуникационной компании. 12 марта его задержали за аналогичное преступление.

Мера пресечения арест – не изменялась.

Напомним, 6 марта барельефы в виде русалок на Доме Николаеве на углу Садовой и Банковского переулка вновь подверглись нападению вандалов. Им накрасили губы и нарисовали слезы на лицах.