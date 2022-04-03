В Петербурге установили личность вандала, расписавшего стелу «Советская Эпоха»

В Петербурге установили личность вандала, расписавшего стелу &#171;Советская Эпоха&#187;
Полежаевский парк. Фото: gov.spb.ru

Полицейские в Петербурге раскрыли, кто расписал оскорбительными надписями 10 марта стелу «Советская Эпоха» в Полежаевском парке в Красногвардейском районе Петербурга.

По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник нанес надписи на тыльную поверхность стелы красной краской. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

1 апреля была установлена причастность к этому преступлению 43-летнего инженера телекоммуникационной компании. 12 марта его задержали за аналогичное преступление.

Мера пресечения арест – не изменялась.

Напомним, 6 марта барельефы в виде русалок на Доме Николаеве на углу Садовой и Банковского переулка вновь подверглись нападению вандалов. Им накрасили губы и нарисовали слезы на лицах.

вандализм красногвардейский район новости СПб полежаевский парк стела советская эпоха


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Число получивших российское гражданство иностранцев сократилось
Уголовное дело возбуждено после того, как безработный кинул на детскую ...
В апреле петербуржцы увидят метеорный поток Лириды
В Петербурге вспоминают погибших в теракте в метро пять лет назад
В Петербурге установили личность вандала, расписавшего стелу ...
Коллектор рассказал, как можно списать 50% долга
В Театре Российской армии зритель разбился насмерть, упав с балкона на женщину
Названы шесть простых привычек, укрепляющих иммунитет