Заплакали горькими слезами: скульптуры Дома Николаевых снова пострадали от рук вандалов

Русалки тоже плачут. Дом Николаевых вновь подвергся нападению вандалов.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ в воскресенье, 6 марта, морских дев нашли «заплаканными». Вандалы нанесли макияж на русалках исторического здания на углу Садовой и Банковского переулка.

Цветные следы на лицах русалок: накрашенные губы и нарисованные слезы.

Коммунальщики не в первый раз приводят в порядок дев. Однако скульптура вновь и вновь подвергается нападению хулиганов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за неудачных игр детей в Кронштадте погас Вечный огонь. Найти маленьких негодников удалось по камерам наружного видеонаблюдения. Когда все происходило, с юными горожанами находились две девушки. Последние отвлеклись и не заметили, что творят дети.