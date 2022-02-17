Из-за неудачных игр детей в Кронштадте погас Вечный огонь

Найти маленьких виновников удалось по камерам наружного видеонаблюдения.

Работники «Ленгаза» в среду 17 февраля заметили, что на Якорной площади Петербурга погасло пламя вечного огня. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Об инциденте заявили в районную администрацию. Отыскать «тушителей» получить по камерам. Оказалось, что сделали это двое детей.

Позднее выяснилось, что малыши потушили огонь, пока играли. Когда все происходило, с юными горожанами находились две девушки. Последние отвлеклись и не заметили, что творят дети. Вечный огонь зажгли только к вечеру, в 17:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 13-летний подросток засыпал снегом «Вечный огонь» в Кронштадте.