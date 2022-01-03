13-летний подросток засыпал снегом «Вечный огонь» в Кронштадте

С мальчиком правоохранительные органы решили провести серьезный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

2 января, около 15 часов, к оперативникам обратился очевидец, заявивший, что на Якорной площади в городе Кронштадт сильный запах газа, у мемориала «Вечный огонь» потушен огонь.

Сотрудники полиции начали смотреть записи с камер и узнали, кто набезобразничал. Оказалось «стало скучно» 13-летнему подростку. Именно он в 14:24 находился у мемориального комплекса «Вечный огонь на братской могиле» и засыпал снегом огонь.

Парня опросили при родителях и взяли у него объяснение.

Отмечается, что «Вечный огонь» зажгли буквально через полчаса после случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургского подростка обвинили в изнасиловании сестры-ровесницы.