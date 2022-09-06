Воры вынесли из офиса под Тосно сейф с 2,5 млн рублей

В Ленинградской области полиция ищет воров, обокравших офис в Тосненском районе на крупную сумму.

Как стало известно Gazeta.SPb, в понедельник утром в дежурную часть поступило сообщение о краже в офисе одной из организаций в поселке Федоровское. Инженер компании рассказал стражам порядка, что обнаружил следы взлома и пропажу сейфа с наличкой.

По словам работника фирмы, офис обнесли в период с 2 по 5 сентября. Добычей неизвестных стал сейф, в котором лежали 2,5 миллиона рублей, а также четыре ноутбука за 200 тысяч рублей.

Видеонаблюдения и сигнализации в офисе нет, но правоохранителям удалось снять отпечатки пальцев и следы обуви. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка лишилась 350 тысяч рублей, пока стояла на перекрестке на проспекте Просвещения.