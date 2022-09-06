Пенсионерка лишилась 350 тысяч рублей, пока стояла на перекрестке на проспекте Просвещения

В Петербурге разыскивают вора, оставившего пожилую местную жительницу без сумки и налички на крупную сумму.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в дежурную часть обратилась 73-летняя пенсионерка с улицы Черкасова. В беседе с полицейскими она рассказала, что кто-то обокрал ее, когда она стояла на перекрестке на проспекте Просвещения.

Неизвестный вор тайно похитил ее сумку, в которой лежали телефон, банковская карта, документы и 330 тысяч рублей. Общую сумму ущерба она оценила на 350 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. Сейчас устанавливаются записи с камер видеонаблюдения и выясняются все обстоятельства кражи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец получил нож в печень от незнакомца у АЗС проспекте Обуховской Обороны.