В Петербурге назвали необходимую зарплату для покупки квартиры

Петербуржцам для покупки квартиры в ипотеку нужно зарабатывать не меньше 62 тысяч рублей. Такой доход позволит купить студию в новостройке, если берется семейная ипотека.

Эксперт в области недвижимости Алиса Дубровская рассказала в беседе с «Мойкой78», что квартиры-студии в новых жилых домах в черте Петербурга сейчас стоят около 6,4 миллиона рублей. Если первый взнос по ипотеке на 15 лет составит 1 миллион рублей, то ежемесячная выплата по ставке 10,1% годовых составит 58,3 тысячи рублей. Таким образом, для покупки студии нужно зарабатывать не меньше 75,8 тысячи рублей. Но если квартира приобретается по семейной ипотеке в 5,7% годовых, то размер ежемесячного платежа составит 44,7 тысячи рублей. В этом случае необходимый доход снизится до 62,5 тысячи рублей.

Дубровская отметила, что разница между ежемесячным платежом и доходом — минимальная сумма, которая потребуется человеку с ипотекой для жизни в течение месяца.

Однокомнатные квартиры площадью от 31 до 52 квадратных метров в новостройках Северной столицы стоят в среднем 7,6 миллиона рублей. При обычной ипотеке на 15 лет и с первым взносом в 1 миллион рублей размер ежемесячного платежа составит 69,8 тысячи рублей. Такую квартиру можно позволить, если зарплата не меньше 90,7 тысячи рублей. При семейной ипотеке под 5,7% годовых платеж составит уже 53,4 тысячи рублей, а необходимый размер дохода снизится до 69,5 тысячи рублей.

На вторичном рынке студии продаются в среднем за 6 миллионов рублей, а однушки — за 7,3 миллиона рублей.

При покупке студии с обычной ипотекой при ставке в 10,1% годовых нужно будет платить по 54 тысячи рублей каждый месяц. Зарабатывать при этом нужно не менее 70,2 тысячи рублей.

Размер ежемесячного платежа за однушку составит около 67 тысяч рублей, а необходимый заработок должен быть не менее 87,1 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы набрали ипотечных кредитов на 20,23 млрд рублей.