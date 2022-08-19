Петербуржцы набрали ипотечных кредитов на 20,23 млрд рублей

За июль в петербуржцы взяли ипотечных кредитов на 12% больше, чем месяцем ранее. В общей сумме получилось — 3 461 займ.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро», объём ипотечного кредитования увеличился на 11% — до 20,23 млрд рублей.

В целом, как в Петербурге, так и по России ипотечное кредитование растет второй месяц подряд. Так, в мае был выдан 1 661 заём, а в июне показатель вырос более чем на 50% — до 2 837 займов.

Продажи на первичном и вторичном рынках тоже растут. За июль в Петербурге зарегистрировали 3,3 тысячи договоров долевого участия на новостройки, — это на треть больше, чем за июнь.

Одновременно с этим с замедлением роста цен перестал повышаться средний размер ипотечного займа. До этого, в июне, на территории Санкт-Петербурга он составил 5,86 млн рублей, ситуация незначительно поменялась в июле, — показатель снизился до 5,85 млн рублей.

В конце июля также немного изменилась средняя цена на квадратный метр в новостройках. Она выросла на 0,8% — до 240 тысяч рублей. На вторичном рынке жилье стало стоить меньше на 1,1% — до 206 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на российском рынке недвижимости распродаются квартиры в новостройках по достаточно низким ценам, — застройщики предлагают скидки в 15%. Эксперты рассказали, что на самом деле скрывается за рекордным снижением цены.