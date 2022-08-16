Россиянам рассказали, что на самом деле скрывается за рекордными скидками на новостройки

Россиянам рассказали, что на самом деле скрывается за рекордными скидками на новостройки. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Россиянам рассказали, что на самом деле скрывается за рекордными скидками на новостройки. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В России на рынке недвижимости распродаются квартиры в новостройках по достаточно низким ценам, — застройщики предлагают скидки в 15%. Специалисты раскрыли карты и объяснили, в чем на самом деле кроются причины такого снижения стоимости.

По мнению экспертов, в скором времени область недвижимости уйдет в стагнацию. Также предполагается, падение затронет металлургические предприятия, мебельное производство и транспортные компании. Об этому пишут РИА Новости.

Динамика за прошедшие месяцы

Известно, что с января по март в стране установился рекорд по количеству сделок с недвижимостью. Так жители России купили 38,5 тысяч квартир. После повышения ключевой ставки до 20% ситуация резко изменилась, — спрос резко упал, потому что ставка по льготной ипотеке выросла до 12%, а рыночная ставка достигла 18-20%.

Ставку рефинансирования начали снижать с апреля, тогда рынок ожил, но не сильно, так как имело место экономическая нестабильность граждан.

В середине лета стоимость квадратного метра в новостройках составила 147,3 тысячи рублей. Отмечается, что такой показатель на 35% больше, чем 12 месяцев назад. Рост сцен спровоцировал спрос в основном на небольшое по «квадратам» жилье, которое составляет 68% первичного рынка. В общей сложности средняя площадь приобретаемого жилья составляет 49,5 квадратных метров.

Прогнозы

В перспективе, по мнению экспертов, рынок недвижимости ждет рост, потому что люди привыкают и находят способы приспособиться к новым экономическим условиям, в свою очередь, застройщики предлагают субсидии на жилищные кредиты. Размер скидок иногда может достигать 5-15%, потому что девелоперы торопятся продать квартиры, пока есть возможность.

Однако позитивная динамика сохранится. Аналитик отметили, что помимо субсидированных ставок, среди преимуществ — повышение максимального кредита. Цены на новостройки определят как раз условия предлагаемых кредитов. В случае, если ставки по льготной ипотеке снизятся до докризисного уровня, активируется отложенный спрос.

Предполагается, что к концу текущего года продажи окажутся на 20% меньше, чем в 2021 году. Санкции негативно скажутся на первичном рынке: девелоперам придется искать новых поставщиков стройматериалов и техники, а новых проектов не будет становиться больше. В долгосрочной перспективе спад может составить от 20% до 50%, считают эксперты.

Как отметила глава Минстроя РФ Ирека Файзуллина, не нужно ждать чрезмерного подорожания жилья, потому что в части регионов квадратный метр, наоборот, становится дешевле. Дефицита квадратных метров в стране тоже не предвидится.

Аналитики же настроены не так оптимистично: учитывая экономические вызовы, с которыми столкнулась Россия, спад неизбежен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне кризиса россияне стали отказываться от покупки квартиры, выбирая съемное жилье.