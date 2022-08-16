Россиянам рассказали, что на самом деле скрывается за рекордными скидками на новостройки

Россиянам рассказали, что на самом деле скрывается за рекордными скидками на новостройки
Россиянам рассказали, что на самом деле скрывается за рекордными скидками на новостройки. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В России на рынке недвижимости распродаются квартиры в новостройках по достаточно низким ценам, — застройщики предлагают скидки в 15%. Специалисты раскрыли карты и объяснили, в чем на самом деле кроются причины такого снижения стоимости.

По мнению экспертов, в скором времени область недвижимости уйдет в стагнацию. Также предполагается, падение затронет металлургические предприятия, мебельное производство и транспортные компании. Об этому пишут РИА Новости.

Динамика за прошедшие месяцы

Известно, что с января по март в стране установился рекорд по количеству сделок с недвижимостью. Так жители России купили 38,5 тысяч квартир. После повышения ключевой ставки до 20% ситуация резко изменилась, — спрос резко упал, потому что ставка по льготной ипотеке выросла до 12%, а рыночная ставка достигла 18-20%.

Ставку рефинансирования начали снижать с апреля, тогда рынок ожил, но не сильно, так как имело место экономическая нестабильность граждан.

В середине лета стоимость квадратного метра в новостройках составила 147,3 тысячи рублей. Отмечается, что такой показатель на 35% больше, чем 12 месяцев назад. Рост сцен спровоцировал спрос в основном на небольшое по «квадратам» жилье, которое составляет 68% первичного рынка. В общей сложности средняя площадь приобретаемого жилья составляет 49,5 квадратных метров.

Прогнозы

В перспективе, по мнению экспертов, рынок недвижимости ждет рост, потому что люди привыкают и находят способы приспособиться к новым экономическим условиям, в свою очередь, застройщики предлагают субсидии на жилищные кредиты. Размер скидок иногда может достигать 5-15%, потому что девелоперы торопятся продать квартиры, пока есть возможность.

Однако позитивная динамика сохранится. Аналитик отметили, что помимо субсидированных ставок, среди преимуществ — повышение максимального кредита. Цены на новостройки определят как раз условия предлагаемых кредитов. В случае, если ставки по льготной ипотеке снизятся до докризисного уровня, активируется отложенный спрос.

Предполагается, что к концу текущего года продажи окажутся на 20% меньше, чем в 2021 году. Санкции негативно скажутся на первичном рынке: девелоперам придется искать новых поставщиков стройматериалов и техники, а новых проектов не будет становиться больше. В долгосрочной перспективе спад может составить от 20% до 50%, считают эксперты.

Как отметила глава Минстроя РФ Ирека Файзуллина, не нужно ждать чрезмерного подорожания жилья, потому что в части регионов квадратный метр, наоборот, становится дешевле. Дефицита квадратных метров в стране тоже не предвидится.

Аналитики же настроены не так оптимистично: учитывая экономические вызовы, с которыми столкнулась Россия, спад неизбежен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне кризиса россияне стали отказываться от покупки квартиры, выбирая съемное жилье.

жильё новостройки Россия скидки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности почти до полудня 18 августа
С набережной Кутузова в Петербурге забрали пожилую утопленницу
Стало известно, из-за чего автомобили не могли пересечь границу между ...
Россиянам рассказали, что на самом деле скрывается за рекордными скидками ...
Decathlon распродает товары на маркетплейсе Ozon
«Зенит» провел тренировку у Медного всадника в Петербурге
В Петербурге планируют запустить новое производство лекарств за 2,3 млрд рублей
Недалеко от Парнаса на КАД грузовик потерял трубу во время движения