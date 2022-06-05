Россияне стали чаще арендовать жилье, отказываясь от его покупки

Спрос на покупку жилья может вернуться к прежним показателям к концу лета. Фото: Pixabay

Спрос на покупку жилья может вернуться к прежним показателям к концу лета. Фото: Pixabay

На фоне кризиса россияне стали отказываться от покупки квартиры, выбирая съемное жилье. Только за май спрос на аренду подскочил на 10-12%.

Как сообщают «Известия», самый резкий скачок спроса в мае наблюдался среди российских семей: они стали арендовать жилье на 23% чаще.

До кризиса россияне с детьми смотрели в сторону покупки квартир, но теперь они массово начали искать съемную жилплощадь. Часть из них планируют дождаться падения ипотечных ставок, откладывая сделки на поздний срок.

Интерес к долгосрочной аренде начал подогреваться в конце апреля. Это было связано с ростом цен на жилье и слишком высокие ставки по ипотеке, особенно на вторичном рынке.

Эксперты считают, что россияне отказываются от приобретения жилья в связи геополитической неопределенностью и страхом перед неизвестностью. Многие также решили положить свои средства, отложенные на квартиру, на краткосрочные депозиты.

«Объективно покупатели находятся в недоумении от такого потока информации и динамики изменений. Логично, что сейчас принять решение о покупке квартиры достаточно сложно и многие делают выбор в пользу аренды», — считают в девелоперской компании Level Group.

Одновременно с этим с конца февраля начал расти объем предложений по долгосрочной аренде. Выбор на рынке вырос почти в два раза. В связи с этим во многих крупных городах арендные ставки за последние месяцы снизились на 3-7%. Однако, несмотря на это, они все равно превышают уровень прошлогодних.

Согласно ожиданиям экспертов, отсутствие цивилизованного рынка аренды и стремление россиян владеть своей недвижимостью вскоре приведет к тому, что спрос на аренду все же упадет. И граждане, которые выжидают улучшения ситуации, начнут выходить на сделке. Многие арендаторы уже приступают к поиску вариантов для покупки.

Спрос на покупку жилья может вернуться к прежним показателям к концу лета, когда ожидается резкое увеличение ставок аренды. Самые востребованные варианты жилья под съем могут подорожать на 10-15%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт связал подешевевшие в России ипотеки с ростом спроса на жилье в будущем.