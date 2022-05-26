Эксперт связал подешевевшие в России ипотеки с ростом спроса на жилье в будущем

Эксперт связал подешевевшие в России ипотеки с ростом спроса на жилье в будущем
Эксперт связал подешевевшие в России ипотеки с ростом спроса на жилье в будущем. Фото: unsplash

Со снижением ключевой ставки Банком России в России последует более дешевые ипотечные ставки, заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По прогнозу эксперта, снижение ключевой ставки до 11% приведет к уменьшению ставки по жилищным кредитам, а это в свою очередь отразится на покупки жилья в стране. Об этом сообщают «Известия».

Хусаинов подчеркнул. что снижение ключевой ставки окажет благоприятное влияние на рынок недвижимости. Так, уже в июне ожидается повышение спроса на вторичное и загородное жилье на 20-25%. Таким образом, изначально восстановится баланс спроса между новостройками и «вторичкой», а после — спрос в сегменте новостроек.

На заседании Центробанка в июне ключевая ставка может быть снижена еще на один-два процентных пункта, предположил эксперт. По его мнению, жилье лучше покупать сейчас, когда собственники готовы делать большую скидку из-за низкого спроса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня Центробанк РФ понизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых.

Ильдар Хусаинов ипотека недвижимость Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт связал подешевевшие в России ипотеки с ростом спроса на жилье в будущем
У «Невской ратуши» в Петербурге откроется общественное ...
Онколог назвал лучшую стратегию для профилактики рака
Петербуржцам рассказали, что в июне изменится с Новой моделью транспортного ...
McDonald’s 12 июня откроется под новым брендом в Москве
На строительство двух новых веток метро Петербургу выделят кредит на 8 млрд ...
Россиянам сообщили, что без роскоши они не останутся, но придется чуть ...
В Петербурге число должников достигло 834 тысячи человек