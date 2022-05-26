Банк России снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых

На внеплановом заседании Центробанк РФ понизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 базовых пунктов, до 11% годовых. Отмечается, что последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен.

В Банке России объяснили, что продолжающийся приток средств на рублевые депозиты и низкая кредитная активность ограничивают проинфляционные риски, в связи с этим есть возможность смягчать денежно-кредитную политику.

Ожидается, что годовая инфляция снизится до 5-7% в следующем году, а в 2024 году вернется к 4%. Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще 29 апреля совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 17 до 14% годовых, однако до этого, на внеочередном заседании совета директоров 8 апреля, Банк России снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта — с 20% до 17%.