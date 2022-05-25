Внеочередной заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет пройдет 26 мая

Банк России анонсировал дату проведения внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке.

В четверг, 26 мая, ЦБ проведет внеочередное заседание правления, на котором будут обсуждены вопросы об уровне ключевой ставки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Публикация решения совета директоров будет осуществлена в 10:30 по московскому времени.

Следующее плановое заседание Банка России по ключевой ставке должно состояться 10 июня.

Совет директоров ЦБ еще 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку с 17 до 14% годовых, однако до этого, на внеочередном заседании совета директоров 8 апреля, Банк России снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта — с 20% до 17%. При этом внеплановое заседание по ставке регулятор анонсировал впервые.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минфин РФ просит Центробанк снизить ключевую ставку. По мнению ведомства, это позволит снизить ставки пол кредитам и тем самым помочь развитию бизнеса в стране.