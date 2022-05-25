Внеочередной заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет пройдет 26 мая

Внеочередной заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет пройдет 26 мая
Внеочередной заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет пройдет 26 мая. Фото: сайт ЦБ РФ

Банк России анонсировал дату проведения внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке.

В четверг, 26 мая, ЦБ проведет внеочередное заседание правления, на котором будут обсуждены вопросы об уровне ключевой ставки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Публикация решения совета директоров будет осуществлена в 10:30 по московскому времени.

Следующее плановое заседание Банка России по ключевой ставке должно состояться 10 июня.

Совет директоров ЦБ еще 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку с 17 до 14% годовых, однако до этого, на внеочередном заседании совета директоров 8 апреля, Банк России снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта — с 20% до 17%. При этом внеплановое заседание по ставке регулятор анонсировал впервые.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минфин РФ просит Центробанк снизить ключевую ставку. По мнению ведомства, это позволит снизить ставки пол кредитам и тем самым помочь развитию бизнеса в стране.

банк россии ключевая ставка Россия центробанк


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Минфин РФ заявил, что Россия намерена платить по госдолгу в рублях
В Приморский парк Победы 29 мая на пробежку выйдет Петр Первый
В Петербурге полуторогодовалая малышка проглотила батарейку и получила ожог ...
В Петербурге суд зарегистрировал дело о хищении 217 млн в отношении ...
ЦИК РФ рекомендует в Горизбирком Петербурга Максима Мейксина и Олега Зацепу
Билайн сделал доступными звонки через Wi-Fi в Петербурге
Из Петербурга до Всеволожска и Новосаратовки протянутся новые трамвайные ...
Завод «Звезда» на Бабушкина в Петербурге ушел с молотка за 1, 23 млрд