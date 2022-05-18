Минфин РФ надеется, что ЦБ снизит ключевую ставку ради развития бизнеса

Минфин России просит Центробанк РФ снизить ключевую ставку, потому что это позволит снизить ставки пол кредитам и тем самым помочь развитию бизнеса в стране.

Глава Минфина РФ Антона Силуанов отметил, что самое главное — это не субсидирование, а снижение ставок по кредитам в банках. Об этом пишут РИА Новости.

«Каждую неделю смотрю, какая инфляция за предыдущую неделю — снижается — и мы ждем от Центрального банка решений, которые нам всем помогут в развитии бизнеса», — заявил Силуанов.

По мнению главы Минфина, под помощью бизнесу имеется ввиду снижения процентной ставки.

В конце февраля Банк России на фоне санкций против России и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых, но 8 апреля было принято решение снизить ставку до 17% годовых, а в конце апреля — до 14%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Сбер установил ставку по программе «Ипотека для IT» на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки.