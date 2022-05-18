Минфин РФ надеется, что ЦБ снизит ключевую ставку ради развития бизнеса

Минфин РФ надеется, что ЦБ снизит ключевую ставку ради развития бизнеса
Минфин РФ надеется, что ЦБ снизит ключевую ставку ради развития бизнеса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Минфин России просит Центробанк РФ снизить ключевую ставку, потому что это позволит снизить ставки пол кредитам и тем самым помочь развитию бизнеса в стране.

Глава Минфина РФ Антона Силуанов отметил, что самое главное — это не субсидирование, а снижение ставок по кредитам в банках. Об этом пишут РИА Новости.

«Каждую неделю смотрю, какая инфляция за предыдущую неделю — снижается — и мы ждем от Центрального банка решений, которые нам всем помогут в развитии бизнеса», — заявил Силуанов.

По мнению главы Минфина, под помощью бизнесу имеется ввиду снижения процентной ставки.

В конце февраля Банк России на фоне санкций против России и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых, но 8 апреля было принято решение снизить ставку до 17% годовых, а в конце апреля — до 14%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Сбер установил ставку по программе «Ипотека для IT» на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки.

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