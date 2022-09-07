В Петербурге появится памятник драматургу Александру Володину

В Петербурге появится памятник драматургу Александру Володину
Фото: Смольный

На Петроградской стороне увековечат память драматурга Александра Володина.

Как сообщили в петербургском правительстве, памятник выдающемуся драматургу появится в Матвеевском саду на Большой Пушкарской улице. Его установят по инициативе администрации Петроградского района, которая и выступила заказчиком работ по созданию скульптуры.

Эскизный проект памятника подготовил авторский коллектив под руководством народного художника СССР скульптора Григория Ястребенецкого.

Памятник представляет собой скульптуру высотой почти 2 метра, установленную на гранитном постаменте высотой 1 метр. Фигура и скамейка будут выполнены из бронзы, а на постаменте будет выгравирована надпись «Драматург А.М.Володин».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге могут отремонтировать здание Речного вокзала.

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