В Петербурге могут отремонтировать здание Речного вокзала

В Петербурге могут отремонтировать здание Речного вокзала
Фото: citywalls.ru

В Смольном сообщили о планах отремонтировать здания Речного вокзала в Невском районе.

Глава комитета по транспорту Валентин Енокаев заявил на «нулевых» чтениях бюджета в Заксобрании, что город намерен привести в порядок здание Речного вокзала у метро «Пролетарская». Запланировано проведение ремонта, но, возможно, зданию потребуется реконструкция. К разработке эскизов должны приступить в 2023 году.

Енокаев также напомнил, что у Северной столицы были планы по строительству нового Речного вокзала на Морском фасаде. Власти от них не отказываются, но из-за полного падения пассажиропотока на круизных лайнерах концепция будет пересмотрена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скоростная магистраль М-7 не будет проходить через Удельный парк. КРТИ не возражает против того, чтобы территории присвоили статус ЗНОП.

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