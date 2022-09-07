Скоростная магистраль М-7 не будет проходить через Удельный парк

В Смольном передумали строить скоростную трассу М-7 через Удельный парк. Власти согласились вернуть участку рекреационный статус.

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин сообщил, что строительство трассы через Удельный парк не закладывается в проекте. По его словам, КРТИ не возражает против того, чтобы территории присвоили статус ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования).

Строительство трассы М-7 заложили в генплан города еще в 17 лет назад. Для размещения магистрали в Удельном парке понадобилось бы вырезать коридор шириной 70 метров, отняв 80 гектаров у рекреационной зоны. Градозащитники несколько лет боролись за отмену планов по строительству и возврат участка парку. Трасса М-7 должна была соединить Арсенальную набережную и Выборгское шоссе.

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