Власти Петербурга хотят разрешить эвакуировать мешающие уборке во дворах автомобили

Петербургские власти обсуждают возможность введения нового закона, который позволит эвакуировать из дворов автомобили, мешающие уборке снега.

Речь идет в первую очередь о бесхозных автомобилях, которые годами занимают парковочные места во дворах. Если на авто нет номеров, то его можно вывезти сразу на спецстоянку и признать бесхозными по суду, но если есть — то нужно сначала искать его владельца, пишет «Ямал 1».

«Автомобиль, даже без номеров, – это чья-то собственность, и просто так перемещать ее нельзя», — напомнил депутат городского Заксобрания Алексей Цивилев.

По словам парламентария, который приводит «Петербургский дневник», если машина выглядит целой, но при этом стоит на одном месте годами, то у города нет никаких рычагов для его перемещения.

В ближайшее время в Смольном создадут совместную группу специалистов из ГАТИ, жилищного комитета и Заксобрания, которая будет заниматься разработкой закона.

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