Власти Петербурга хотят разрешить эвакуировать мешающие уборке во дворах автомобили

Власти Петербурга хотят разрешить эвакуировать мешающие уборке во дворах автомобили
Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербургские власти обсуждают возможность введения нового закона, который позволит эвакуировать из дворов автомобили, мешающие уборке снега.

Речь идет в первую очередь о бесхозных автомобилях, которые годами занимают парковочные места во дворах. Если на авто нет номеров, то его можно вывезти сразу на спецстоянку и признать бесхозными по суду, но если есть — то нужно сначала искать его владельца, пишет «Ямал 1».

«Автомобиль, даже без номеров, – это чья-то собственность, и просто так перемещать ее нельзя», — напомнил депутат городского Заксобрания Алексей Цивилев.

По словам парламентария, который приводит «Петербургский дневник», если машина выглядит целой, но при этом стоит на одном месте годами, то у города нет никаких рычагов для его перемещения.

В ближайшее время в Смольном создадут совместную группу специалистов из ГАТИ, жилищного комитета и Заксобрания, которая будет заниматься разработкой закона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказал, за какие проблемы со здоровьем могут лишить водительских прав.

бесхозные автомобили закон новости СПб парковка уборка снега эвакуация


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Молодой водитель «Форда» сбил трех пешеходов на Колокольной
Гинеколог Лекарева: беременным противопоказаны васаби и петрушка
Смольный начал готовиться к зиме: для борьбы со льдом закупают 3 тысячи тонн соли
Власти Петербурга хотят разрешить эвакуировать мешающие уборке во дворах ...
Главный синоптик Петербурга рассказал, когда начнется отопительный сезон
Комментатор СКА назвал несчастным случаем травму хоккеиста Танкова
Первый в мире смартфон со спутниковой связью выпустят в 2023 году
Польза йодной сетки: миф или реальность