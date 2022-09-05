Врач рассказал, за какие проблемы со здоровьем могут лишить водительских прав

Начиная с марта следующего года водителей смогут лишать водительских прав из-за проблемы со здоровьем.
С некоторыми болезнями садиться за руль будет запрещено. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал врач общей практики Борис Шеляпин.
согласно законопроекту, ГИБДД получит доступ к данным Министерства здравоохранения, где содержится информация о состоянии здоровья россиян. Если будет обнаружено медицинское противопоказание для вождения, его будут лишать прав. Все будет происходить в автоматическом режиме.
Врач отметил, что речь идет о психиатрических, неврологических заболеваниях, а также о заболеваниях зрения. Так, например, в перечень болезней входит тяжелая форма вегетососудистой дистонии.
В настоящее время водители должны проходить медицинское обследование каждые 10 лет, за которые состояние здоровья может ухудшиться.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что комплексы фотовидеофиксации за последний летний месяц поймали в Петербурге около 1 млн нарушений правил дорожного движения.