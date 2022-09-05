Врач рассказал, за какие проблемы со здоровьем могут лишить водительских прав

Врач рассказал, за какие проблемы со здоровьем могут лишить водительских прав
Врач рассказал, за какие проблемы со здоровьем могут лишить водительских прав. Фото: unsplash

Начиная с марта следующего года водителей смогут лишать водительских прав из-за проблемы со здоровьем.

С некоторыми болезнями садиться за руль будет запрещено. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал врач общей практики Борис Шеляпин.

согласно законопроекту, ГИБДД получит доступ к данным Министерства здравоохранения, где содержится информация о состоянии здоровья россиян. Если будет обнаружено медицинское противопоказание для вождения, его будут лишать прав. Все будет происходить в автоматическом режиме.

Врач отметил, что речь идет о психиатрических, неврологических заболеваниях, а также о заболеваниях зрения. Так, например, в перечень болезней входит тяжелая форма вегетососудистой дистонии.

В настоящее время водители должны проходить медицинское обследование каждые 10 лет, за которые состояние здоровья может ухудшиться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комплексы фотовидеофиксации за последний летний месяц поймали в Петербурге около 1 млн нарушений правил дорожного движения.

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