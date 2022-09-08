Sony Music решили уйти из России вместе с Майклом Джексоном и Эдом Шираном

Sony Music решили уйти из России вместе с Майклом Джексоном и Эдом Шираном
Sony Music решили уйти из России вместе с Майклом Джексоном и Эдом Шираном. Фото: логотип Sony Music на официальном сайте

Музыкальная компания Sony Music приняла решение полностью уйти из России.

Как пишет «360» со ссылкой на Billboard, компании принадлежат права на творчество самых известных мировых исполнителей, среди которых Гарри Стайлз, Childish Gambino, Дженнифер Лопес и другие. С уходом компании весь этот каталог станет недоступен для жителей России.

По словам представителей организации, решение окончательное.

Российское подразделение перейдет под местную управляющую компанию, которую создала бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. Заявление о регистрации новой компании опубликовали 25 августа на сайте Федеральной налоговой службы России.

В настоящее время компания Sony Music потребовала удалить все песни Эда Ширана, Гарри Стайлза, Childish Gambino, Дженнифер Лопес, Майкла Джексона и всех прочих исполнителей, находящихся под крылом организации.

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