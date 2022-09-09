На Наставников подростки обстреляли и сильно избили местного жителя

В Красногвардейском районе вечером 7 сентября произошло разбойное нападение на местного жителя. У мужчины забрали телефон, перед этим его обстреляли и залили перцовым баллончиком.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел у дома 45 по проспекту Наставников. По словам пострадавшего, неизвестные стреляли в него прямо у его дома, залили лицо первым баллончиком и украли мобильный телефон.

Сотрудники правоохранительных органов нашли 32-летнего заявителя в состоянии алкогольного опьянения. Как отметил мужчина, конфликт был обоюдным, но группа подростков для его решения использовала пистолет и баллончик. При этом телефон, который забрали злоумышленники, почему-то находился при мужчине. Примет подростков ему вспомнить не удалось.

Около 22:13 пострадавшего забрали на скорой из своей квартиры. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и огнестрельное, непроникающие ранение в щеку. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на Планерной улице мужчина подвергся разбойному нападению и грабежу. Злоумышленники открыто похитили у него 4 млн и айфон.