На Планерной у мужчины после избиения в квартире забрали 4 млн и айфон

На Планерной у мужчины после избиения в квартире забрали 4 млн и айфон. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На Планерной у мужчины после избиения в квартире забрали 4 млн и айфон. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Приморском районе Петербурга мужчина подвергся разбойному нападению и грабежу. Злоумышленники открыто похитили 4 млн и айфон пострадавшего.

Как стало известно Gazeta.SPB, во вторник вечером через экстренные службы в полицию обратился 30-летний житель Планерной улицы Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что при входе в квартиру на него напали несколько человек, избили его и ограбили.

Позже правоохранителям удалось установить, что 6 сентября около 20:50 четырёх-пяти неизвестных поджидали заявителя у входа в его квартиру. После, применив физическую силу, они напали на мужчину, втолкнули его внутрь и забрали 4 млн рублей, прихватив с собой еще и iPhone 13 Pro Max. Затем неизвестные с места преступления скрылись.

Общий ущерб составил 4 135 000 рублей. По словам пострадавшего, один из напавших был одет в куртку с капюшоном чёрного цвета и тёмные штаны, на лице имел медицинскую маску. Примет остальных, к сожалению, запомнить не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в одном из районов Петербурга произошла драка, которая едва не закончилась смертью одного из ее участников.