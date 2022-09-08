На набережной Фонтанки гражданин в ходе драки почти до смерти изрезал ножом гостя

На набережной Фонтанки гражданин в ходе драки почти до смерти изрезал ножом гостя. Фото: Pxhere

На набережной Фонтанки гражданин в ходе драки почти до смерти изрезал ножом гостя. Фото: Pxhere

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошла драка, которая едва не закончилась смертью одного из ее участников.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел днем 7 сентября. В правоохранительные органы звонок поступило около 14:30. Сообщалось, что в доме 108 по набережной реки Фонтанки произошла драка, у мужчины ножевое ранение в спину.

Полиция прибыла на место и обнаружила в квартире израненного мужчину 23 лет, который был забран скорой помощью. Также на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения «по горячим следам» задержали 32-летнего подозреваемого, проживающего в указанной квартире. По версии следствия, 7 сентября около 14:00 мужчина поссорился со своим гостем, которому во время распития алкоголя вонзил нож в грудь и спину. Подозреваемого задержали и доставили в отделение.

Тем временем из больницы пришло заключение о состоянии пациента. Выяснилось, что у мужчины проникающее ножевое ранение грудной клетки справа, а также поясничной области слева с повреждением внутренних органов и травматический шок 2 степени. В тяжелом состоянии молодой человек был госпитализирован.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемого поместили в ИВС. Известно, что он уже был осужден по статьей, связанной с наркотиками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тихвине полиция установила обстоятельства смерти мужчины, найденного мертвым в сгоревшей квартире.