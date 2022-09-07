Жителя Тихвина задержали за смерть мужчины, труп которого нашли в сгоревшей квартире

В Тихвине правоохранители установили обстоятельства смерти мужчины, найденного мертвым в сгоревшей квартире.

Как стало известно Gazeta.SPb, квартирный пожар произошел в 1-м Микрорайоне Тихвина еще 22 мая. Причиной пожара стала включенная газовая плита, на которой подогревалась пища.

На пепелище был найден обгоревший труп 43-летнего мужчины. Судмедэкспертиза установила, что он погиб не от огня, а от сильной кровопотери в результате ножевых ранений.

По результатам экспертизы следователи возбудили уголовное дело. Предполагаемого преступника задержали накануне. Им оказался 40-летний местный житель, собутыльник погибшего. Выяснилось, что в тот день между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый напал с ножом на оппонента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина с палкой угрожал убить священнослужителя в церкви на Кронштадтской площади.