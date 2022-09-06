Мужчина с палкой угрожал убить священнослужителя в церкви на Кронштадтской площади

Во вторник утром в церковь на Кронштадтской площади ворвался агрессивный мужчина и угрожал убить священнослужителя.

В 9:40 утра в церкви Святого праведного Иоанна Кронштадтского сработала кнопка тревожной сигнализации. Через несколько минут на месте были росгвардейцы, которые задержали агрессора. Гражданин ворвался в храм с палкой и начал угрожать смотрителю церкви убийством. Одновременно с этим он оскорблял прихожан и выражал «явное неуважение к их вероисповеданию», сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по городу и области.

Сотрудники Росгвардии скрутили правонарушителя и отвезли его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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