Женщина ударила ножом сына своего бывшего в детской комнате в ТРК на Энгельса

Женщина ударила ножом сына своего бывшего в детской комнате в ТРК на Энгельса
Фото: pxhere

В торгово-развлекательном комплексе на севере Петербурга напали с ножом на сотрудника детской комнаты.

Все случилось в понедельник около 20:30 в ТРК на проспекте Энгельса. Жертвой нападения стал 24-летний работник детской комнаты. Об этом сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно, нападение совершила женщина, которая тяжело переживала расставание с отцом молодого человека. Она вооружилась ножом и пришла к парню на работу, пробравшись в ТРК через разгрузочную зону. Персонал торгового центра заметил злоумышленницу по камерам видеонаблюдения и сразу нажал на тревожную кнопку.

Прибывшие росгвардейцы оказали пострадавшему доврачебную помощь и передали его медикам. Парня забрали на скорой с ранениями головы и спины.

А злоумышленницу отвезли в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подростка подстрелили во время массовой драки на Суворовском.

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