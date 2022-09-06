Подростка подстрелили во время массовой драки на Суворовском

После массовой драки со стрельбой в центре Петербурга госпитализировали подростка с огнестрельным.

Как стало известно Gazeta.SPb, массовая драка со стрельбой произошла накануне в 19:30 на пересечении Суворовского проспекта с 3-й Советской улицей.

Во время драки один из участников конфликта выстрелил в сторону своих оппонентов из травмата и попал в 16-летнего подростка. Мальчика госпитализировали и положили в реанимацию с непроникающим огнестрельным ранением груди. Еще один молодой человек 2002 года рождения обратился в больницу с раной колена, ссадинами и гематомами.

Прибывшие по сообщению очевидцев полицейские забрали в отдел двух других участников драки: 63-летнего мужчину и 20-летнего парня. Они получили административные протоколы за мелкое хулиганство. Полиция установила, что стрелял 63-летний, у него отобрали травматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец получил нож в печень от незнакомца у АЗС проспекте Обуховской Обороны.