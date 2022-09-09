В Выборге сотрудники ФСБ задержали троих граждан за попытку теракта на объекте Минобороны

В Выборге сотрудники ФСБ задержали троих граждан за попытку теракта на объекте Минобороны. Фото: Baltphoto

В Выборге сотрудники ФСБ задержали троих граждан за попытку теракта на объекте Минобороны. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области специалисты предотвратили теракт на объекте Минобороны.

За попытку поджечь военный объект задержали троих жителей Выборга. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращен террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей города Выборга», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В спецслужбах предположили, что задержанные планировали поджечь административное здание, принадлежащее Минобороны РФ. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Есть вероятность, что в подготовке теракта участвовали и другие люди. Сейчас ведется поиск возможных соучастников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на электронные почты учебных заведений Петербурга и Василеостровского районного суда стали поступать сообщения о минировании зданий. В общей сложности злоумышленники отправили 10 таких предупреждений о заминировании 95 объектов.