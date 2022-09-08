В Петербурге специалисты проверили почти 100 судов и школ из-за минирования

В Петербурге специалисты проверили почти 100 судов и школ из-за минирования. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге специалисты проверили почти 100 судов и школ из-за минирования. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Злоумышленники снова лжеминировали здания Петербурга. На этот раз под удар попало почти 100 судов и школ.

Как стало известно Gazeta.SPB, 7 сентября с 09:46 ура до 12:24 дня на электронные почты учебных заведений Петербурга и Василеостровского районного суда стали поступать подозрительные сообщения о минировании зданий. В общей сложности злоумышленники отправили 10 таких предупреждений о заминировании 95 объектов, среди которых 65 судов и 30 образовательных учреждений.

В результате осмотра специалистами самих объектов и прилегающих к ним территорий взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Из помещений эвакуировали 671 человека, — мероприятия прошли в Василеостровском и Красносельском районных судах, а также в гимназии №24. На других объектах по решению администрации эвакуация не проводилась.

Обследовать здания закончили в 13:45. На следующий день были возбуждены уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в лжеминировании детского сада.