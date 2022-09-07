Подвыпивший мужчина «заминировал» детский сад в Петербурге

Подвыпивший мужчина &#171;заминировал&#187; детский сад в Петербурге
Фото: google.maps

В Калининском районе задержали местного жителя, подозреваемого в лжеминировании детского сада.

Как стало известно Gazeta.SPb, во вторник после обеда в службу «112» позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что детский сад №1 на проспекте Науки заминирован.

В ходе полицейской проверки выяснилось, что номер телефона принадлежит 39-летнему петербуржцу, проживающему на улице Софьи Ковалевской. Перед правоохранителями, которые явились к нему домой, он предстал в пьяном виде.

Детский сад осмотрели, но никакой взрывчатки там не оказалось. Эвакуацию детей и сотрудников решили не проводить.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину оставили в отделе для дальнейших разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юного петербуржца задержали за обман пенсионерки на 300 тысяч рублей.

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