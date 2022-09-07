Юного петербуржца задержали за обман пенсионерки на 300 тысяч рублей

Петербургская полиция задержала молодого человека, подозреваемого в мошенничестве, жертвой которого стала пенсионерка.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 6 сентября на телефон 69-летней пенсионерки из Колпино позвонил неизвестный. Он убедил женщину в том, что ее дочь устроила серьезное ДТП, и нужно заплатить 300 тысяч рублей, чтобы ее не привлекли к ответственности. Практически сразу после звонка домой к пенсионерке пришел курьер и забрал указанную сумму.

Подозреваемого поймали уже через час в ТК «Меркурий» на Пролетарской улице. В отдел доставили 18-летнего безработного петербуржца, проживающего на набережной Фонтанки.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аферистка обокрала пенсионерку из Колпино на 410 тысяч рублей.