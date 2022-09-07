Аферистка обокрала пенсионерку из Колпино на 410 тысяч рублей

В Колпино разыскивают аферистку, обокравшую пенсионерку под предлогом обмена денег.

Как стало известно Gazeta.SPb, о произошедшем в полицию заявил внук 83-летней женщины, проживающей на Октябрьской улице, 63. Бабушка пожаловалась ему, что ее обокрала неизвестная.

Прибывшие на место полицейские установили, что накануне днем домой к пенсионерке пришла неизвестная женщина и заявила, что сейчас проводится обмен денег, и необходимо проверить все наличные для их последующей замены. После ухода неизвестной пенсионерка обнаружила пропажу 410 тысяч рублей.

Злоумышленнице около 30 лет, была одета в шапку и длинное темное полупальто. У нее черные длинные волосы, а рост около 170 см.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дело возбуждено после нападения на молодого человека в ТРК «Гранд Каньон».