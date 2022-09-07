Дело возбуждено после нападения на молодого человека в ТРК «Гранд Каньон»

Дело возбуждено после нападения на молодого человека в ТРК &#171;Гранд Каньон&#187;
Фото: google.maps

Нападение с ножом на молодого человека в ТРК «Гранд Каньон» на севере Петербурга обернулось уголовным делом.

Как стало известно Gazeta.SPb, 25-летняя задержанная стала фигурантом уголовного дела о покушении на убийства. Сегодня ее поместили в изолятор.

Инцидент произошел вечером 5 сентября в «Гранд Каньоне». Подозреваемая ударила 24-летнего молодого человека ножом в поясницу. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина ударила ножом сына своего бывшего в детской комнате в ТРК на Энгельса. Предварительно, нападение совершила женщина, которая тяжело переживала расставание с отцом молодого человека. Она вооружилась ножом и пришла к парню на работу, пробравшись в ТРК через разгрузочную зону. Персонал торгового центра заметил злоумышленницу по камерам видеонаблюдения и сразу нажал на тревожную кнопку.

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