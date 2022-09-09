В Сланцах мужчина с 17 судимостями избил прохожего бутылкой по голове и отобрал телефон

В Сланцах мужчина с 17 судимостями избил прохожего бутылкой по голове и отобрал телефон. Фото: Pxhere

В Сланцах мужчина с 17 судимостями избил прохожего бутылкой по голове и отобрал телефон. Фото: Pxhere

В Сланцевском районе Ленинградской области недалеко от продуктового магазина на 44-летнего мужчину напал неизвестный с бутылкой, забравший в последствии телефон гражданина. В совершении преступления подозревают местного жителя, имеющего 17 судимостей.

Как стало известно Gazeta.SPB, нападение на мужчину произошло 8 сентября в 13:22 рядом с магазином «Пятерочка» на улице Шахтерской Славы, 18а. По его словам, откуда-то возник неизвестный, который ударил заявителя бутылкой по голове и избил, после чего открыто похитил мобильный телефон «Редми-4» стоимостью 12 000 рублей. Затем злоумышленник с места происшествия скрылся.

Около 13:55 у дома 46 по улице Кирова по подозрению в совершении преступления специалисты задержали пьяного 45-летнего местного жителя, имеющего 17 судимостей. В основном мужчина привлекался по статьям «Кража» и «Грабеж».

Подозреваемого доставили в отделение, где в отношении него составили протокол, после чего поместили в СПСЗЛ. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Телефон пострадавшего вернуть не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тихвине на местного жителя напали неизвестные, один из которых вонзил ему нож в грудь. Подозреваемых злоумышленников удалось задержать.