Полиция Тихвина задержала группу неоднократно судимых преступников, изрезавших знакомого

В Тихвинском районе Ленобласти на местного жителя напали неизвестные, один из которых вонзил ему нож в грудь. Подозреваемых злоумышленников удалось задержать.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло в подъезде дома 22 по 4-ому МКР города Тихвина. Пострадавшего нашли очевидцы, которые сразу же обратились в полицию.

На место происшествия правоохранители прибыли 8 сентября около 17:27, там они обнаружили 27-летнего жителя соседнего дома с ножевым ранением в область груди. По словам пострадавшего, около 17:00 в квартире указанного дома его ударил ножом неизвестный.

Мужчину забрали в ЦРБ Тихвина, где медики диагностировали у него проникающее колотое ранение грудной клетки справа, а также правосторонний малый гемапневматорокс. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

На месте преступления в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали четверых граждан 45, 31, 40 и 46 лет — две женщины и два мужчины. Всех поместили в СПСЗЛ. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. С места преступления эксперты изъяли 18 ножей. У одного из задержанных мужчин на счету дело у «Хулиганстве». Более того выяснилось, что 31-летняя задержанная вместе с пострадавшим в прошлом году похитили с чужой банковской карты средства на сумму 4 289 рублей. Третий 40-летний задержанный был множества раз осужден за кражу и даже за угрозу убийством.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга 7 сентября около 23:06 соседи нашли в квартире истекающего кровью 25-летнего гражданина Узбекистана.