В Красносельском районе мужчина уехал из гостей на карете скорой помощи

В Красносельском районе мужчина уехал из гостей на карете скорой помощи
В Красносельском районе мужчина уехал из гостей на карете скорой помощи. Фото: unsplash

На улице Пионерстроя в Красносельском районе 7 сентября около 23:06 соседи нашли в квартире истекающего кровью 25-летнего гражданина Узбекистана. Выяснилось, что обнаруженный мужчина пришел в гости.

Пострадавшего с ножевым ранением живота увезли в больницу № 26. Как стало известно Gazeta.SPB, на месте происшествия в доме 15, корпус 3 по указанной улице задержали гражданина Узбекистана 21 года, который подозревается в совершенном преступлении. По версии следствия, около 22:55, находясь по месту жительства, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве неприязненных отношений молодо человек ударил ножом в живот находившегося в гостях гражданина, место жительство которого сейчас устанавливается.

В результате пострадавшего доставили в больницу с проникающим колото-резанным ранением передней брюшной стенки. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован.

С места происшествия изъяли 2 кухонных ножа. Подозреваемого доставили в отделение, после чего составили протокол и поместили в СПСЗЛ. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Гражданина переведут в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Адмиралтейском районе Петербурга нашли истекающего кровью гражданина, которого бригадой скорой забрали в Мариинскую больницу.

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