На Московском проспекте мужчина получил нож в живот

В Адмиралтейском районе нашли истекающего кровью гражданина, которого бригадой скорой забрали в Мариинскую больницу.

Как стало известно Gazeta.SPB, сообщение об израненном мужчине поступило правоохранителям Северной столицы днем 7 сентября около 15:23. Пострадавшего 29-летнего жителя обнаружили на Московском проспекте рядом с домом 4.

Медики диагностировали у гражданина колото-резаное проникающее ранением брюшной полости. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали. По словам самого потерпевшего, около 15:00 на него напал неизвестный и ударил ножом. Описать преступника не удалось.

Сейчас за совершение данного преступления полиция разыскивает гражданин республики Таджикистан 1993 года рождения, который прибыл в Россию 26 июня с целью работы. Мужчина проживает на Рижском проспекте. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Адмиралтейском районе Северной столицы произошла драка, которая едва не закончилась смертью одного из ее участников.