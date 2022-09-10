Замглавы Василеостровского района задержали по делу о крупном мошенничестве

Правоохранительные органы в Петербурге задержали замглавы Василеостровского района Игоря Пономарева.

Его считают причастным к особо крупному мошенничеству, сообщает «Фонтанка». Накануне утром сотрудника районной администрации отвезли на допрос в местном СК. Вечером правоохранители приняли решение о процессуальном задержании Пономарева.

Речь идет об уголовном деле, которое возбуждено по статьям о крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий. С 2020 года поликлиники на Васильевском острове стали переходить на аутсорсинг в качестве комплексной уборки. При этом контракты доставались только компании предпринимателя Михаила Задорожного. В деле также фигурирует Александра Максимова, которая работала в поликлиниках и могла координировать закупочные процессы для администрации. Как считает СК, было похищено 77 млн рублей. Глава отдела здравоохранения администрации находятся под подпиской, а Задорожного и Максимову арестовали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что начальника отдела здравоохранения Василеостровского района задержали по делу о хищении 77 млн рублей.