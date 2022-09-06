Начальника отдела здравоохранения Василеостровского района задержали по делу о хищении 77 млн рублей

В Петербурге правоохранительные органы заподозрили главу отдела здравоохранения Василеостровского района Никиту Тихонова в особо крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Как пишет «Фонтанка», Следственный комитет задержал вместе с Тихоновым еще трех сотрудников районной администрации. Среди задержанных гендиректор компании-подрядчика по комплексной уборке нескольких поликлиник на Васильевском острове и индивидуальный предприниматель.

Следствие считает, что неустановленные лица из администрации обеспечивали подрядчику получение контрактов. При этом оплата им перечислялась без каких-либо оснований. Хищение бюджетных средств составило порядка 77 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девятиклассника заподозрили мошенничестве на 6 млн рублей в Петербурге.