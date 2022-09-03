Девятиклассника заподозрили мошенничестве на 6 млн рублей в Петербурге

Девятиклассника заподозрили мошенничестве на 6 млн рублей в Петербурге
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургские правоохранительные органы задержали ученика девятого класса, подозреваемого в обмане пенсионерок.

Школьник попал в полицию в рамках уголовных дел о мошенничестве. Его жертвами, по данным 78.ru, стали три пожилые петербурженки. В совокупности они лишились более чем 6 миллионов рублей. Все женщины были обмануты по одной и той же схеме: они думали, что спасают родственников, устроивших серьезное ДТП.

Издание пишет, что подозреваемый подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей. До этого задержанный находился под подпиской о невыезде за кражу и угон автомобиля. Сейчас он в изоляторе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге отправили в СИЗО подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей. Следствие настаивало на аресте, поскольку Деркач приехал из Украины и находится в России без регистрации и постоянного места жительства.

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