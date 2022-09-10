Политолог Светов: новому королю Карлу III будет тяжело заслужить уважение британцев

Карл III официально стал новым королем Великобритании. Политолог Юрий Светов считает, что монарху придется постараться, чтобы добиться авторитета у британцев.

Бывший принц Уэльский стал самым пожилым новым королем в истории Соединенного Королевства — в статусе наследника престола он провел 65 лет. В британском обществе Чарльза называли самым трудолюбивым членом королевской семьи. Ежегодно он проводил полтысячи официальных встреч, посетил с визитами сотню государств, занимался благотворительностью и был активным защитником природы.

Однако вся деятельность сына королевы Елизаветы II не помогла ему обрести популярность среди британцев. Местные таблоиды часто называли его глупым, избалованным и жадным. Большое пятно на его репутации поставил и развод с всенародно любимой принцессой Дианой. Чарльз никогда не скрывал, что изменял супруге с Камиллой Паркер-Боулз, которая теперь стала королевой-консортом. Через год после развода, в 1997 году, Диана погибла в автокатастрофе. И за все эти годы Чарльз ни разу не был на ее могиле.

Однако, по мнению политолога Юрия Светова, у нового короля есть шанс проявить себя с лучшей стороны. Специалист отметил в беседе с телеканалом «360», что отношение к принцу — это одно, а к королю — совсем другое. Кроме того, историю с народной принцессой монарху припоминают в основном старшее поколение.

«Отрицательное отношение к принцу во многом связано с тем поколением, которое помнит о гибели Дианы. Для молодых это прошедшее время. Я думаю, отношение будет нормальным. Все зависит от того, как он будет себя вести. Елизавету ведь сначала тоже приняли без особого восторга», — считает эксперт.

Карла III также знают, как любителя лезть «не в свои дела». В 2014 году разгорелся скандал, когда принц пытался добиться реформ в Великобритании и рассылал письма в министерства. Однако членам королевской семьи запрещено вмешиваться в подобного рода политику, поэтому Чарльз столкнулся с огромным количеством критики со стороны как политиков, так и прессы.

Однако есть вероятность, что в статусе короля Чарльз не бросит попытки вмешаться в политику, но каких-либо полномочий у него для этого нет.

«В Англии жестко обозначено понятие королевских прерогатив, в рамках которых и действуют короли. Они выполняют чисто ритуальные действия, ездят на мероприятия. У Карла III будут попытки влиять на что-то», — отметил политолог.

Королева Елизавета II за 70 лет правления добилась огромного авторитета не только в британском, но и мировом обществе. И не удивительно, что Карла III постоянно будут сравнивать с мудрой матерью. Каждый его поступок будет рассматриваться под лупой и королю придется приложить огромное количество усилий, чтобы заслужить уважение британского народа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Карл III официально стал новым королем Великобритании.