Карл III официально стал новым королем Великобритании

Совет престолонаследия официально провозгласил сына умершей королевы Елизаветы II королем Великобритании.

Документ о провозглашении Карла III новым монархом Соединенного Королевства подписали такие высокопоставленные лица, как принц Уэльский Уильям, королева-консорт Камилла, лорд-председатель совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископ Кентерберийский и другие.

Во время церемонии престолонаследия король Карл III произнес речь в память о своей матери, пообещав следовать ее вдохновляющему примеру. Он заявил, что глубоко осознает великое наследие, обязанности и важную ответственность суверена, которые перешли к нему.

Монарх добавил, что Елизавета II всегда была примером «вечной любви и самоотверженной службы» своим подданным.

Британская королева Елизавета II скончалась в четверг в окружении близких в шотландском замке Балморал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы смогут почтить память Елизаветы II у консульства Австралии.