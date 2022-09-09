Петербуржцы смогут почтить память Елизаветы II у консульства Австралии

Для петербуржцев, которые хотят почтить память скончавшейся накануне королевы Великобритании Елизаветы II, откроют книгу соболезнований.

Как сообщает «Фонтанка», книга соболезнований появится в здании Почётного консульства Австралии, но позже. Сейчас выразить слова благодарности скончавшейся королеве таким образом не получится.

В консульстве уточнили, что оставить запись можно будет 13 и 14 сентября с 11 до 13 часов. Также помимо слов граждане могут принести цветы.