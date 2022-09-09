Петербуржцы смогут почтить память Елизаветы II у консульства Австралии

Для петербуржцев, которые хотят почтить память скончавшейся накануне королевы Великобритании Елизаветы II, откроют книгу соболезнований.
Как сообщает «Фонтанка», книга соболезнований появится в здании Почётного консульства Австралии, но позже. Сейчас выразить слова благодарности скончавшейся королеве таким образом не получится.
В консульстве уточнили, что оставить запись можно будет 13 и 14 сентября с 11 до 13 часов. Также помимо слов граждане могут принести цветы.
Официальное диппредставительство Великобритании в Петербурге было закрыто в 2018 году.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что c 10 сентября текущего года Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании. Лиз Трасс сообщила, что принц Чарльз, который станет британским королем после смерти его матери королевы Елизаветы II, взял себе тронное имя Карл III.