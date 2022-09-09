Карл III официальном станет королем Великобритании 10 сентября

Карл III официальном станет королем Великобритании 10 сентября
Карл III официальном станет королем Великобритании 10 сентября. Фото: princeofwales.gov.uk

С 10 сентября 2022 года Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании.

После смерти его матери королевы Елизаветы II принц Чарльз займет место правителя. Об этом сообщает газета Times. До этого предполагалось, что Карла III объявят королем в пятницу, 9 сентября.

Уточняется, что в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Примерно около полудня состоится встреча Карла III с премьер-министром Лиз Трасс, которая также недавно была назначена на эту должность.

Лиз Трасс сообщила, что принц Чарльз, который станет британским королем после смерти его матери королевы Елизаветы II, взял себе тронное имя Карл III.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 сентября на 97 году жизни в шотландском замке Балморале скончалась королева Великобритании Елизавета II. О смерти монарха сообщил Букингемский дворец.

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