На 97 году ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II

На 97 году жизни в шотландском замке Балморале скончалась королева Великобритании Елизавета II.
О смерти монарха сообщил Букингемский дворец 8 сентября. Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет после смерти отца в 1952 году. У власти она пробыла дольше всех других британских монархов и правила Британией, Канадой и Австралией на протяжении 70 лет.
«Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем», — говорится на официальном сайте Букингемского дворца.
Также уточняется, что король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером, а завтра вернуться в Лондон. В настоящее время над Букингемским дворцом приспустили государственный флаг. В королевстве объявлен национальный траур, который продлится 10 дней.
Британский престол теперь перейдет старшему сыну Елизаветы II Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.
В четверг врачи заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II, поэтому рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Сначала в сети распространилась ложная информация о смерти монарха, но к вечеру о кончине заговорили вновь, на этот раз официально.