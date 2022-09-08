На 97 году ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II

На 97 году ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
На 97 году ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Фото: скриншот сайта Букингемского дворца

На 97 году жизни в шотландском замке Балморале скончалась королева Великобритании Елизавета II.

О смерти монарха сообщил Букингемский дворец 8 сентября. Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет после смерти отца в 1952 году. У власти она пробыла дольше всех других британских монархов и правила Британией, Канадой и Австралией на протяжении 70 лет.

«Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем», — говорится на официальном сайте Букингемского дворца.

Также уточняется, что король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером, а завтра вернуться в Лондон. В настоящее время над Букингемским дворцом приспустили государственный флаг. В королевстве объявлен национальный траур, который продлится 10 дней.

Британский престол теперь перейдет старшему сыну Елизаветы II Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.
В четверг врачи заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II, поэтому рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Сначала в сети распространилась ложная информация о смерти монарха, но к вечеру о кончине заговорили вновь, на этот раз официально.
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