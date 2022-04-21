Королева Елизавета II празднует свое 96-летие

Королева Елизавета II празднует свое 96-летие
Королева отметит день рождения в тихом семейном кругу. Фото: Pixabay

Английской королеве Елизавете II исполнилось 96 лет. Она отказалась от пышных торжеств и собирается отметить день рождения в коттедже Вуд-Фарм в Норфолке в ста километрах от Лондона. Там она часто отдыхала вместе со своим супругом принцем Филиппом. Герцог Эдинбургский скончался в апреле 2021 года.

Королева устроит праздничный обед только для своих близких. А официальные торжества по случаю ее дня рождения состоятся только летом и будут приурочены к 70-летию ее нахождения на троне.

Елизавета — старшая дочь герцога и герцогини Йоркских. В 1936 году ее дядя король Эдуард VIII отрекся от престола, ее отец стал королем Георгом VI, а Елизавета превратилась в предполагаемую наследницу.

После смерти своего отца в 1952 году принцесса Елизавета стала королевой Елизаветой II. Тогда ей было всего 25 лет.

Ранее сообщалось, что из-за проблем со здоровьем королеве тяжело ходить. В этом году впервые за 50 лет она пропустила Пасхальную службу.

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