В Петербурге разыскивают мужчину, угрожавшего взорвать Тучков мост

Полиция выяснила, кто оставил анонимное сообщение о заминировании Тучкова моста.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 10 сентября в службу «112» позвонил неизвестный и сообщил о готовящемся взрыве на Тучковом мосту. Полиция осмотрела переправу и территорию вокруг, но никакой взрывчатки там не оказалось.

Вскоре правоохранители установили, что номер телефона, с которого поступил звонок, принадлежит 64-летнему петербуржцу, проживающему на Меньшиковском проспекте. Сотрудники полиции наведались к нему в квартиру, но дверь никто не открыл.

Стражи порядка приняли меры к розыску и задержанию владельца телефонного номера. Составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургская пенсионерка пыталась спасти накопления и осталась без 1,2 млн рублей.