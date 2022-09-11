В Петербурге разыскивают мужчину, угрожавшего взорвать Тучков мост

В Петербурге разыскивают мужчину, угрожавшего взорвать Тучков мост
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция выяснила, кто оставил анонимное сообщение о заминировании Тучкова моста.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 10 сентября в службу «112» позвонил неизвестный и сообщил о готовящемся взрыве на Тучковом мосту. Полиция осмотрела переправу и территорию вокруг, но никакой взрывчатки там не оказалось.

Вскоре правоохранители установили, что номер телефона, с которого поступил звонок, принадлежит 64-летнему петербуржцу, проживающему на Меньшиковском проспекте. Сотрудники полиции наведались к нему в квартиру, но дверь никто не открыл.

Стражи порядка приняли меры к розыску и задержанию владельца телефонного номера. Составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургская пенсионерка пыталась спасти накопления и осталась без 1,2 млн рублей.

лжеминирование новости СПб тучков мост угроза минирования


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Врач объяснила, как избежать отравления домашними консервами
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» на своем поле 11 сентября
Доктор Озтюрк рассказал, как правильное питание помогает бороться с ...
Крестный ход частично перекроет центр Петербурга 12 сентября
Фура снесла автобусную остановку и потеряла груз на Мурманском шоссе
Российские ученые создали первую в РФ вакцину от ротавируса
Каждый шестой петербуржец выступил за ужесточение ковид-ограничений
Первые 10 дней сентября в Петербурге стали самыми холодными с 1885 года