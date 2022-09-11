Петербургская пенсионерка пыталась спасти накопления и осталась без 1,2 млн рублей

Петербургская пенсионерка пыталась спасти накопления и осталась без 1,2 млн рублей
Фото: Pxhere

Телефонные мошенники под видом банкиров обманули пенсионерку из Петербурга более чем на миллион рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, в субботу днем в отдел полиции пришла 70-летняя женщина, проживающая на улице Композиторов. В заявлении она написала, что в середине недели ей названивали неизвестные, якобы работавшие в банке. Они заверили пенсионерку, что мошенники пытаются украсть ее накопления, и для спасения средств надо перевести их на «безопасный» счет.

Пожилая петербурженка поверила и сходила в отделение банка, откуда перевела злоумышленникам 1 миллион 222 тысячи 400 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Преступников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец, бросивший «коктейль Молотова» в автобус, избежал ареста.

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