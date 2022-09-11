Петербуржец, бросивший «коктейль Молотова» в автобус, избежал ареста

В Петербург суд не стал заключать под стражу Александра Садчикова, задержанного за хулиганский бросок бутылки с горючим в пассажирский автобус.

Ходатайство следствия об аресте петербуржца рассмотрел Смольнинский районный суд. В храме Фемиды посчитали, что отправлять в СИЗО Садчикова не стоит, и выбрали ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

На время следствия Александру запрещено общаться с потерпевшей и свидетелями, за исключением родных и адвокатов. Также он не сможет посещать мероприятия, но должен будет своевременно являться по вызовам следователя.

Следствие установило, что Садчиков поздним вечером 4 сентября метнул бутылку с горючей смесью в автобус №54 на Суворовском проспекте. В салоне находились пассажиры, но обошлось без пострадавших. Повреждена лишь стеклянная дверь транспорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд продлил срок задержания петербуржцу, бросившему «коктейль Молотова» в автобус.