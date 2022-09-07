Суд продлил срок задержания петербуржцу, бросившему «коктейль Молотова» в автобус

Петербуржец, метнувший бутылку с горючей смесью в пассажирский автобус, будет задержан еще в течение нескольких дней.

Смольнинский районный суд решил, что обвиняемому в хулиганстве Александру Садчикову нужно провести под присмотром правоохранителей еще 72 часа. Ходатайство об аресте мужчины пока не удовлетворили, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что Садчиков поздним вечером 4 сентября метнул бутылку с горючей смесью в автобус №54 на Суворовском проспекте. В салоне находились пассажиры, но обошлось без пострадавших. Повреждена лишь стеклянная дверь транспорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала петербуржца, бросившего «коктейль Молотова» в автобус. Он объяснил, что бросил «коктейль Молотова» в автобус, чтобы «отвлечься и не думать». Также он рассказал, что страдает «троллейбусофобией», и любит смотреть, как горит бензин.